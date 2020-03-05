大陸「新冠肺炎」（COVID-19）疫情，讓高雄房市表現兩樣情，橋頭等房價一字頭的首購產品，二二八連續假期，來人年增50％，還是賣得嚇嚇叫，但是，高總價和每坪25萬元以上的高單價產品，則是來人少、去化緩，其中，永信建設集團3家公司的新成屋，表現亮眼，在一周之內，成交3億多元。

高雄房地產在新冠肺炎」（COVID-19）疫情來襲之前，新成屋因為數量相對較少，絕大多數的首購產品，幾乎都熱銷，業界指出，即使疫情未退，習慣完工再銷售的永信建設集團，多場新案近期陸續完工，仍然交出好成績。

據指出，永信集團3家公司，包括上市的永信建設、勤寬、以及吉松公司，包括二二八假期，一周總共賣了3億多元，其中，永信建設位於文化中心生活圈的「天睦」，總價近2,000萬元，2月中旬進場之後，迄今已經售出10％以上。

永信建設集團的勤寬建設3個新成屋，包括「敘上景」、「沐樂」、以及「園芯」等3個建案，無論換屋或首購，在二二八連假期間，每天來人都超過20組，平日也有10組左右。

南台灣代銷龍頭上揚國際建築團隊董事長林聰麟5日表示，疫情期間，指標個案的表現，將更加明顯，特別是首購產品，今年二二八假期的人潮，比去年多約20％到30％，成交量還有疫情發生之前的80％。

林聰麟指出，位於岡山區、春福建設推出的「春福好里」預售建案，上周公開，一個禮拜的時間，便賣出100戶，同樣屬於一字頭、位於橋頭區的2個建案，包括京城「森遠」、以及達麗「young city二期」，也都有很好的成績，累計短短的開賣期間，已各自售出200戶。

相對受到疫情影響比較大的建案，大都屬於每坪25萬元、甚至30萬元以上的高單價和高總價的換屋產品，他說，有些建案的成交量，大概只有疫情之前的20％到30％之間，主要是，雖然案場仍有來人，但，消費者對高單價、以及高總價的「二高」產品，在疫情期間的購買意願，是下降的。

(工商 )