易遊網力拼國旅買氣，繼2月推出「安心訂房企劃」，攜手全台200間飯店共同承諾3大防疫保證，至今國內訂房買氣已回溫成長15%，易遊網今再推全新企劃，與國際豪華飯店品牌「IHG洲際酒店集團」合作，推出全台首創「住滿31小時」獨家專案，房客從早上9點即可辦理入住，並能延長到下午4點退房，比一般入住時間多享9至11個小時，親子客群還可享12歲以下兒童1至2位免費入住的優惠。

台北大直英迪格酒店也在「住滿31小時」專案行列內。（易遊網提供）

一般來說，住飯店延遲至4點退房，得收半天的房價，這次「住滿31小時」獨家專案祭出優惠房價，且不僅能延遲退房還可提早入住，讓房客有感「賺很大」。該專案適用於4月底前訂購入住的房客，可訂購「IHG洲際酒店集團」旗下全台飯店。

專案選項包含「台北大直英迪格酒店」、「新竹英迪格酒店」、「高雄中央公園英迪格酒店」、「台南大員皇冠假日酒店」、「台北晶華酒店」、「金普頓大安酒店」、「臺中公園智選假日酒店」、「臺中逢甲智選假日酒店」、「嘉義智選假日酒店」、「桃園智選假日酒店」，最低每晚含稅1777元就能下榻國際知名飯店，房客也有更充裕的住房時間享受「睡飽玩滿」的愜意假期。

(中時 )