美國會眾議院通過《台北法案》，大陸外交部與國台辦5日皆表示堅決反對，大陸外交部批美國早在40年前就與陸建交，卻阻撓其他國家和大陸發展正常國家關係，是「毫無道理，逆時代而動」；國台辦則稱美國此舉是給兩岸挑事端，給中美關係製造麻煩，只會損害美國自身利益，並加劇兩岸關係的緊張與動盪。

大陸外交部發言人趙立堅5日在例行記者會上表示，美國國會有關法案嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，對此堅決反對。

趙立堅表示，一個中國原則是人心所向、大勢所趨，也是國際社會的普遍共識。世界上已有180個國家同中國建交，美國早在40多年前就在一個中國原則基礎上同中國建交，現在卻阻撓其他主權國家同中國發展正常國家關係，這毫無道理，是逆時代潮流而動。

趙立堅敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，遵守國際法和國際關係基本準則，採取切實措施阻止有關議案通過成法，慎重妥善處理涉台問題，以免嚴重損害中美關係和台海和平穩定。

國台辦發言人朱鳳蓮5日表示，美國會有關涉台議案，公然阻撓其他國家同中國建交，助台拓展所謂國際空間，毫無道理。我們堅決反對美方以任何形式干涉中國內政、破壞一個中國原則和中美三個聯合公報。

朱鳳蓮表示，進一段時期，美國會一而再、再而三操弄所謂涉台議案，只會在兩岸之間挑起更多事端，只會給中美關係製造更多麻煩，最終也會損害美自身利益。

她還說，民進黨當局總是試圖通過這種形式挾洋自重，其結果只會加劇兩岸關係的緊張與動盪，破壞台海地區的和平和穩定。

(旺報 )