瑞士確認首例新冠肺炎死亡病例 18:002020/03/05 旺報 林至柔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據法新社5日報導，瑞士警方表示，該國一名感染新冠肺炎的74歲女性患者死亡，系該國首例死亡病例。 據報導，沃州地方警察在一份聲明中表示，該名女性此前於3日在西部城市洛桑感染新冠病毒後，被送醫治療。 (旺報 ) #新冠 #死亡 #病例 #報導 #感染 也許您會感興趣 推薦閱讀 癱瘓40年夠痛苦了...「月亮歌后」受疫情影響斷收入哭喊想活下去 09:162020/03/01 娛樂 美國人不怕新冠肺炎？她點破背後真相 10:272020/03/01 娛樂 比爾蓋茲示警 新冠肺炎為百年不遇的大流行病 12:262020/03/01 生活 疫情影響！艾薇兒台灣演唱會取消 14:312020/03/01 娛樂 世衛組織：大陸境外新冠肺炎病例過萬 09:012020/03/04 兩岸 中鏢新冠肺炎等於判死刑？ 專家：「這些人」得流感更要命 14:462020/03/04 國際 疫情升溫 台灣人壽推三大關懷服務措施 13:572020/03/04 財經 新冠肺炎疫情未明 南投今晚運動夜市臨時喊停 18:322020/03/04 體育 譚德塞：新冠肺炎與季節性流感有4大差異 18:052020/03/04 兩岸 陸韓研製疫苗 取得重大進展 04:102020/03/05 國際大事 國際熱門新聞 咬定！華裔科學家何大一：毫不懷疑 新冠病毒源於陸 - 國際 糟透了！影曝伊朗醫院堆滿屍袋 - 國際 不顧世衛譚德塞 德自行宣布新冠全球大流行 - 國際 從告急到大逆轉！拜登翻盤3關鍵曝光了 - 國際 紐約疫情一夜急升 千人隔離 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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