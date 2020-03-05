據法新社5日報導，瑞士警方表示，該國一名感染新冠肺炎的74歲女性患者死亡，系該國首例死亡病例。

據報導，沃州地方警察在一份聲明中表示，該名女性此前於3日在西部城市洛桑感染新冠病毒後，被送醫治療。

(旺報 )