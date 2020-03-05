網友結合時事將《清明上河圖》組圖逗趣運用。（故宮精品提供）

病毒肆虐景氣低迷，近日網路上最熱門的爆笑哏莫過於《美國隊長》，各式各樣的版本令人噴飯，故宮精品小編也跟上流行，推出《清明上河圖》版本，同樣引起迴響，釋出的素材圖更讓網友也發揮創意加入圖戰。

原是由《復仇者聯盟：終局之戰》和《美國隊長2：酷寒士》電影畫面截圖合成的組圖，美國隊長遭九頭蛇集團成員攻擊的場景，被配上各式kuso對白後成為近來網上瘋傳的哏圖，近日故宮精品小編也依樣推出《清明上河圖》版哏圖，再次讓圖中的庶民小人物紅火一輪，被網友讚為「《美國隊長》哏圖古人版」。

故宮小編版之一問「哪個皇帝最正？」答案並不是武則天卻是皇始皇，「因為他暴政（正）」；又有問「李白怎麼逝世的？」答案卻不是撈月，而是「詩寫（失血）過多而死」，再配上被眾人圍毆圖，令人捧腹。許多網友好奇，《清明上河圖》中竟真有圍毆圖？網友立馬回覆「有！在市集裡面打架，旁邊還有人勸架，還有來助陣的壯丁」，同時故宮回覆《清明上河圖》中有趣的場景還不只一樁，騎馬摔倒、喝醉的都有。

故宮精品小編更釋出素材圖，歡迎網友加入圖戰，也可見網友結合時事的創意，如「咳嗽請注意禮節」主題，旁白只有「咳……」最後自然引來眾人怒毆「咳嗽不會遮住嘴巴是不是」；更有網友kuso稱「今天排隊買口罩的人真多」、「你不買嗎？」、「哈哈我已經確診了」，自然也是被眾人爆打「確診了還趴趴造！」可見疫情時代的小民心聲與創意。

(旺報 )