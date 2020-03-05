年約50歲的王姓婦人2上午10時站立於關渡橋護欄外，疑要尋短，員警獲報後，立即趕往現場，警方輕聲、耐心地安王女情緒，王女才打消輕生念頭。

王女因為和男友吵架，獨自一人從桃園到淡水散心，因為過於難過，走至關渡橋頓時心生輕生念頭。員警接獲報案後火速自關渡橋淡水端一路巡視，深怕遺漏了任何身影，終於在接近關渡橋中央的地方發現站立在護欄外側的婦人。

「有沒有受傷？為什麼站立在危險的圍欄外？」員警見婦人作出危險舉動趕緊關心婦人，婦人閃避「沒有！沒什麼事情！」，並想要趕快離開現場，但在警員詹武洋、陳紀宏持續、不斷地關切下才卸下心防，吞吞吐吐的說出因為和男友爭吵，從桃園來淡水本想欣賞淡水河的美景，讓心情恢復，但途中忍不住又回想起和男友吵架的過程，才會攀越過護欄尋短，所幸警方及時出現，阻斷了她想要輕生的念頭。

淡水警分局呼籲，遇到困難時勇於求救，生命定會找到出路，切勿因一時衝動，造成永遠的遺憾，也要秉持著主動關懷、用心聆聽的精神，關心身邊的每個人，若發現自己親友疑似有憂鬱的傾向或自殺念頭，應儘速尋求相關機構協助，可以撥打1925關懷生命線衛福部24小時安心專線，自殺並不能解決問題，珍惜生命。

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(中時 )