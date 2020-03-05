營建署署長吳欣修（左）特地南下視察高市採用「冷拌再生瀝青混凝土」路段，肯定其成效。（高市府工務局提供／袁庭堯高雄傳真）

為因氣候環境變遷、高市府工務局積極打造綠色城市，3月與營建署、中央大學合作，在華夏路人行道改善工程搶先試辦「冷拌再生瀝青混凝土」工法，使用舊道路的瀝青刨除回收料，推動工程材料永續循環及環保新頁。

工務局目前正進行重和、崇德路段的人行道鋪面景觀改造工程，在該路段180公尺人行道，分兩層、兩次填充總厚度15公分的「冷拌再生瀝青混凝土」並滾壓夯實，再鋪上襯砂及透水磚。營建署署長吳欣修2日特地南下視察成果，給予肯定。

台灣每年均會產生大量瀝青刨除廢料，除4成能回收再利用，其餘6成僅能堆放棄置，成為環境隱憂。「冷拌再生瀝青混凝土」能100％使用回收瀝青，在16至35度時便能攪拌，相較於熱拌混凝土的百餘度高溫，能降低施工風險，還具有低成本、節省材料及工時、低碳排等優勢，堪稱優質的綠色材料。

中華鋪面工程學會表示，該工法能有效消化國內廢瀝青存量，5年前開始研究試驗，2017年與營建署合作、於台北特定路段試辦，耐得住重車輾壓。今年2月新北市用於改善道路軟弱處，3月高雄市則是應用在人行道改良工程。

工務局也強調，該工法具有「就地取材、廢物利用」的優勢，能夠就近利用簡易機具拌合，未來將有機會延伸應用在鄉間偏僻路段之道路修繕工程。

(中時 )