北港小吃業者葉成豐推出「北港迺老街」導覽圖，方便民眾按圖索驥。（張朝欣攝）

雲林縣北港鎮小吃業者葉成豐為行銷家鄉，每年自掏腰包研發媽祖文創品，免費送給用餐客人，至今已研發10餘種文創品，今年推出「北港迺老街」導覽圖，在帆布印上北港小吃、老街、特色景點位置，方便民眾按圖索驥。

建築製圖科系出身的葉成豐原本在外地工作，為了奉養母親回到北港老家，白天在北港朝天宮媽祖廟後方賣油飯、麵線糊，晚上搖身一變成為藝文創作者，除了利用紙雕紀錄媽祖文化，也發揮創意製作許多媽祖文創品，而且只送不賣。

葉成豐表示，母親在朝天宮附近賣小吃，他從小耳濡目染，對媽祖有深厚的情感，因此創作都是以媽祖文化為主題，2005年開始每年至少研發1種媽祖文創品，至今共製作報馬仔明信片、文昌筆、四海龍王書籤、線裝籤詩解等10餘種媽祖文創品。

今年葉成豐推出「北港迺老街」導覽圖，不惜成本用厚帆布印上北港鎮的老街、小吃、特色景點位置，並註明老街舊名稱，例如光明路（老鼠仔衛生）、中正路（石頭仔路）、博愛路（溝仔墘），方便民眾吃美食、賞景點之餘，更深入探索北港的歷史文化。

葉成豐指出，雲林縣以農立縣，觀光產業的行銷資源相對缺乏，民間配合公部門共同推廣地方特色，才能發揮最大的效益。北港鎮除了他以外，還有不少人默默奉獻一己之力行銷家鄉，雖然有人認為他們「不務正業」，但「傻人有傻福」，只要肯做就有機會。

(中時 )