今年高雄燈會藝術節受到寒流及新冠肺炎雙重夾殺下，仍創下147萬參觀人次。高市觀光局5日公布遊客滿意度調查，高達95％支持度。但遊客滿意度偏低部分，像是流動廁所、大型垃圾桶設置數量不足，舞台活動展演日期與時間不一等，觀光局允諾檢討改進。

有別於以往燈會人數是用「喊」的，今年首度使用新科技統計。觀光局長邱俊龍指出，這次與電信業者合作以大數據來統計，自1月29日至2月9日共計12日，總計吸引147萬人。

經分析，造訪燈會民眾年齡層30歲以下占37％、50歲以上占35％、男女比例各占50％、多數為本國人，並有近30％來自外縣市。其中，有84.9％民眾專程前來，67.3％資訊來源主要經由高雄旅遊網，人均實際消費1040元，顯示燈會有助活絡經濟。

高市府與樹德科技大學合作，就「2020高雄燈會藝術節遊客滿意度、活動人次與經濟效益調查分析」做問卷調查，累計3000份問卷，有效問卷2838份，回收率94.6％。

針對遊客滿意度偏低項目，除展演時間不一、垃圾桶及流動廁所設置不足外，以及民眾對於大眾運輸使用度嫌不足，有38.8％受訪者自行駕車前往、鄰近缺乏停車場空間，皆是未來燈會宣傳有待補強之處。

(中時 )