波士尼亞（Bosnia）塞裔共和國電視台（RTRS）引述衛生部的話報導，波士尼亞確診首起武漢肺炎病例。

塞裔共和國電視台說，這起確診病例是在塞裔共和國（Serb Republic）確認，但沒有立即提供細節。地區衛生部將舉行記者會說明。

波士尼亞區分為兩個地區，一個地區是由塞裔共和國統治，另一個地區是由克羅西亞裔（Croat）和波士尼亞穆斯林組成的聯邦控制。

(中央社)