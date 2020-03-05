韓國最夯歌手競演節目《Queendom》，第一季找來六組女團共同參賽，第二季傳出將找來男團競演，今（5）日更傳出參賽男團名單，不過名單一出爐就讓網友超失望，相較第一季找來不少當紅或過去的一線女團，第二季的名單似乎沒有第一季的驚喜感和聲勢。

韓團THE BOYZ傳出可能參演第二季《Queendom》。（圖／翻攝自THE BOYZ臉書）

先前曾傳出《Queendom》的第二季將分成兩個節目來製作，《Kingdom》將由有一定知名度的男團出演，《Road to Kingdom》則邀請尚未在音樂節目中得過第一，但已經有一定聲勢，並具有實力的男團，進行競爭。不過據韓國媒體《Joy News 24》報導，第二季有可能直接改叫《Road to Kingdom》，將在3月第一周開始錄影。

Golden Child也傳出是第二季參賽之一。（圖／翻攝自Golden Child臉書）

韓媒透露可能參演的男團有Golden Child、THE BOYZ、ONF、VERIVERY、TOO等，但目前都還沒有確定，不過皆是新人男團，也讓不少粉絲覺得失望，和先前的預測名單有所落差。

(中時電子報)