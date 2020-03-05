防疫在家悶壞了嗎？十三行博物館推出線上版「八里聲音漫遊」，首創雲端虛擬導遊，只要上網下載專屬地圖，跟著線上聲音檔指示，即可經歷一場充滿古蹟歷史、產業文化、自然生態與藝術人文的大型劇場式導覽。

十三行博物館於去年推出結合環境劇場及參與式藝術的大型沉浸式體驗「八里遙感劇場」。參加者配戴語音導覽裝置並跟著現場人員引導，用步行或騎單車的方式認識八里文化資產的多重風貌，場場爆滿，大獲好評。

因應疫情，也讓更多朋友可以不受時間限制，十三行特別推出線上版「八里聲音漫遊」，運用線上資源體驗嶄新的文化活動，讓民眾免費下載地圖及聲音檔，從博物館出發，沿途經過文化公園、挖子尾聚落等景點，以聽覺帶動全身五感，體驗不一樣的八里。

文化局局長龔雅雯表示，新北市所屬博物館防疫期間服務不打折，積極轉型各項活動，讓民眾在防疫期間也能享有藝術文化服務。

館長陳春蘭表示，「八里聲音漫遊」由十三行與藝術團體「明日和合製作所」聯手打造，既是一趟人文旅程也是一場沉浸式劇場，民眾可使用自己的智慧型手機在「虛擬導遊」指令下行走、碰觸，如同尋寶般探索1800至500年前的十三行文化，見證八里的歲月更迭，顛覆大眾對於導覽的既定印象，小旅行也能很藝術、很自在！歡迎民眾在春暖花開時節到八里看美景、透透氣，來趟不一樣的博物館之旅。

(中時 )