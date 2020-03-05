西湖鄉農會去年在義芳農場龍眼樹果園，示範平腹小蜂生物防治，在荔枝椿象出沒處懸掛盒裝的平腹小蜂卵片，觀察防治成效並召開成果發表會。（西湖鄉農會提供／巫靜婷苗栗傳真）

西湖鄉農會去年在義芳農場龍眼樹果園，示範平腹小蜂生物防治，在荔枝椿象出沒處懸掛盒裝的平腹小蜂卵片，觀察防治成效並召開成果發表會。（西湖鄉農會提供／巫靜婷苗栗傳真）

西湖鄉是苗栗縣龍眼主要產區，近逢荔枝椿象開始產卵，防治工作刻不容緩，避免農友用藥，導致協助龍眼花授粉的昆蟲中毒，縣府農業處呼籲種植荔枝及龍眼的農友，把握最後用藥防治期至3月9日；行政院農委會動植物防疫檢疫局補助的天敵平腹小蜂卵片，也預計下周到位，將委由農會懸掛果樹上。

荔枝椿象不僅會噴出具腐蝕性的臭液，更是荔枝、龍眼歉收的元凶之一，傳統依賴人工摘卵、化學噴藥防治，近年來政府力推生物防治，利用天敵「平腹小蜂」將卵產於荔枝椿象卵內，被寄生的卵粒無法順利孵化成椿象若蟲，減少椿象族群密度，達到自然界「一物克一物」的防治效果。

縣府農業處今年委由西湖農會檢測荔枝椿象群族密度及動態，農會推廣部主任郭建志坦言「密度的確很高」，1周前就可看見荔枝椿象的卵粒，指導員現在每1、2周就會下鄉觀察椿象動態，避免椿象群聚肆虐，農民也紛紛向農會申請藥劑補助，搶在產卵初期、黃金防治期間用藥，降低椿象繁殖、擴散的機會。

郭建志表示，依據縣府調查，西湖鄉龍眼種植面積約為20公頃，但此次防檢局補助的平腹小蜂卵片僅供3公頃面積使用，數量有限，因此會選擇金獅村、龍洞村等地之觀察防治點懸掛卵片，卵片預計11日送達農會，將等到平腹小蜂的卵孵化約7至8成，才會掛上果樹，提高生物防治效果。

西湖鄉農會去年在義芳農場龍眼樹果園，示範平腹小蜂生物防治，在荔枝椿象出沒處懸掛盒裝的平腹小蜂卵片，觀察防治成效並召開成果發表會。（西湖鄉農會提供／巫靜婷苗栗傳真）

西湖農會表示，盒裝的平腹小蜂卵片，不論雌雄，每盒可產出約500隻平腹小蜂。縣府農業處實習植物醫生吳意眉則指出，生物防治要達到效果1期需釋放4到5次，每公頃達1萬4000隻小蜂，由於天氣逐漸暖和，南部氣溫較高已經超前部屬，開始懸掛卵片。

(中時 )