高市勞工局鼓勵視障者自我學習、增進職場技能，今年特別再祭出新制，針對設籍在高市、領有身心障礙證明的視覺功能障礙者，在兩階段申請期內遞交申請書及相關文件，經審核過關，可獲5000至1萬元獎勵或補助金，降低學習負擔。

勞工局長王秋冬表示，視障者學習成本較高，往往只能被逗接受局限的學習範圍，且所學不一定符合自我需求，勞工局這項措施，就是在鼓勵市長朋友針對實際需求，主動學習培養欠缺的職業技能，以對未來各種職涯領域有加分效果。

勞工局進一步指出，今年度獎、補助金分成2種，1種是取得勞動部核發，證照生效日在今年1月1日至10月30日期間的甲級、乙級技術士，或同等證照的獎勵金，分別？勵1萬元及5000元。

另外，補助為對象為加公務人員初等、普通、高等、特種考試，及專門職業及技術人員普通或高等考試各類科的課程學費，報名課程時間同樣須在今年的1月1日至10月30日間，並符合申請條件者，每人可獲得學費補助金1萬元整。

勞工局提醒，今年度獎勵及補助金申請時間分為2個梯次，第1梯次申請時間即日起至5月31日，第2梯次申請時間自8月1日至10月31日，逾期申請者不予受理，每人合計以給付1次為限。

(中時 )