罷免高雄市長韓國瑜第二階段連署份數，總份數在這兩天正式突破55萬份，也因此罷韓團體原先在15日左右送件的時間，將提前至9日(周一)遞件交付高雄選委會。審核通過後的第三階段投票，時間也可能會定在六月中旬。網友則對此表示「連署怎麼想都很奇怪」。

罷韓法定領銜人陳冠榮在4日先是宣布，將在9日提前送出40分已造冊的連署書，其他十餘萬份的連署書將繼續造冊，若高雄市選委會判定無效連署書太多份，將會由其補上；罷免運動wecare發起人尹立表示，罷免進度大幅超前，在本周六送出連署書後，罷免的第三階段投票，可能也提早到六月舉行！由此可知「罷韓」團體對第三階段投票勢在必成。

對於罷韓第二階段送件、第三階段投票時間，批踢踢網友看法兩極，贊成辦免得認為「100%罷免成功」、「GG了啦～韓導」、「6月17日韓國瑜生日，罷韓天賜良機」。

但對罷免抱持悲觀和不贊成罷免的網友認為，「萬人響應無人到場」、「投票根本不會過、韓黑別做夢了、就算過了一二階 三階頂多30萬票」、「連署居然可以到55萬，怎麼想都很奇怪」、「偷灌水，搞不好乘了幾倍也說不定」。

(中時電子報)