5日在大陸浙江開化馬金溪流域，有攝影愛好者拍攝到2只頭部長著紅色的長喙，頸部豎著幾根「辮子」的奇特水鳥，經大陸專家鑑定，它們是中華秋沙鴨。

根據攝影愛好者提供的視頻可以看到，這兩隻中華秋沙鴨時而在流淌的河水中靜靜地游水，時而戲水覓食，在他們的邊上不時還游來幾隻鴛鴦。

中華秋沙鴨身長約49-63厘米，嘴長而窄，呈紅色，鼻孔位於嘴峰中部，羽冠長而明顯，成雙冠狀，此外，像鳳頭一樣，腦後有兩簇冠羽也是它的特有標誌。

據悉，中華秋沙鴨為大陸國家一級重點保護動物，是第三紀冰川期後殘存下來的物種，距今已有1000多萬年，是中國特產稀有鳥類，屬國家一級重點保護動物，被列入國際自然資源保護同盟瀕危鳥類紅皮書和國際鳥類保護委員會瀕危鳥類名錄，是與大熊貓、華南虎、滇金絲猴齊名的國寶，全球僅存不足1000隻，由於其數量極其稀少以及對棲息地水域環境的極高要求，被人們稱作鳥類中的「大熊貓」、水域環境的生態試紙。

(旺報 )