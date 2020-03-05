酒駕沒有防疫假 中市持續取締酒駕 18:142020/03/05 中時 陳世宗 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中市警察局強調，酒駕沒有防疫假，中市將持續取締酒駕。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因應新冠肺炎疫情，內政部長徐國勇5日宣布現已暫時取消全國性酒測，媒體關心台中市政府作法；台中市長盧秀燕強調，防疫重要，抓酒駕也很重要，「酒駕沒有防疫假」，中市府對於酒駕是零容忍政策，會按照既定排程進行相關的臨檢或措施。 台中市政府警察局指出，警察局雖配合警政署政策，但仍授權各分局依轄區治、交安狀況，持續進行酒駕防制勤務，以落實「酒駕零容忍」政策，並提醒同仁執勤時應加強自我防疫措施。 (中時 ) #新冠 #肺炎 #盧秀燕 #徐國勇 #酒駕 #防疫假 #酒駕 #防疫 #政策 #台中市政府 也許您會感興趣 推薦閱讀 比爾蓋茲示警 新冠肺炎為百年不遇的大流行病 12:262020/03/01 生活 上周才去日本！母女爽逛街沒戴口罩 店員一聽嚇壞了 22:142020/03/01 生活 花火節延期澎湖觀光慘兮兮 縣長親自拉客 10:572020/03/02 社會 柯P染肺炎送醫？境外謠言越扯越離譜 13:252020/03/02 社會 因應新冠肺炎疫情 台東縣政府實施管制、量體溫 16:392020/03/02 生活 新冠疫情好憂悶？ 胡幼偉這樣建議 10:312020/03/03 政治 新冠肺炎疫情未明 南投今晚運動夜市臨時喊停 18:322020/03/04 體育 譚德塞：新冠肺炎與季節性流感有4大差異 18:052020/03/04 兩岸 陸韓研製疫苗 取得重大進展 04:102020/03/05 國際大事 桃園發高燒不治男 檢驗出爐非新冠肺炎患者 14:402020/03/05 社會 社會熱門新聞 硬了！蔡阿嘎孕妻被打踩到底線 館長痛批：垃圾！ - 社會 蔡阿嘎遭攻擊 警新北林口區逮行凶陳男 - 社會 女大生A公款 遭逼簽性愛合約 一週一砲生日加碼 - 社會 蘆竹美容院傳氣爆 新住民燒燙傷送醫 - 社會 蔡阿嘎被打畫面曝光 黑衣人百米速狂奔4公里 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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