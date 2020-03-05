因應新冠肺炎疫情，內政部長徐國勇5日宣布現已暫時取消全國性酒測，媒體關心台中市政府作法；台中市長盧秀燕強調，防疫重要，抓酒駕也很重要，「酒駕沒有防疫假」，中市府對於酒駕是零容忍政策，會按照既定排程進行相關的臨檢或措施。

台中市政府警察局指出，警察局雖配合警政署政策，但仍授權各分局依轄區治、交安狀況，持續進行酒駕防制勤務，以落實「酒駕零容忍」政策，並提醒同仁執勤時應加強自我防疫措施。

(中時 )