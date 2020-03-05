國小留言被灌爆。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

網紅蔡阿嘎和懷孕8個月的妻子二伯外出，遭手持鐵鎚黑衣人打傷，妻子嚇到子宮縮送醫，彰化縣某國小老師網路留言「輕敲兩下，又上新聞，還是很賺」，引發網友撻伐，老師臉書一夜之間被數千筆留言灌爆、關版，老師5日出面鄭重道歉，也譴責暴力，希望停止肉搜他的家人。

這名國小老師的留言掀起網友憤慨，「等你被卯兩下，再來說輕敲兩下好了」「為人師表，這麼沒有同情心嗎？」老師的留言掀起軒然大波，學校也受到牽連，地方社群臉書也都發起呼籲，老師已經道歉了，不要再牽連學校和他的家人了，還給平靜校園生活。

這名老師5日也出面鄭重道歉，他表示對孕婦動手，他也是很不以為然的，但是留言被肉搜是對應到不同時空的版本，當時以為只有蔡阿嘎講話被打到一拳。

國小老師說，當下沒深究，認為網紅也是公眾人物，維持網路熱度是好事，最初留言動機，以為身體沒受到什麼傷，若對方真來尋仇，這樣算萬幸，維持的網路熱度，人生有時候是因禍得福。

但後來知道了整件事情，知道自己失言了，當初確實不該留下這樣的言論，其實看過就算了，如果自己清醒點，就不會做這樣評論，產生這樣意想不到效果，給社會大眾做了示範，「網路言論對現實人生產生很大影響」。

該老師的臉書的短短留言不僅被灌被，更席捲成為被檢討的箭靶，網紅「486先生」也貼文指出，「他肯定就是眼紅蔡阿嘎才會說出這屁話。講這種廢話是沒有犯法，但是犯眾怒。」粉絲紛紛按讚、留言。

許常德的地下手記也留言「難道不是宮縮就可以打嗎？」網友還有要求「跟你自己的學生道歉，解釋你哪裡做錯就好！」

老師後悔地說，個人被檢討、批評都虛心接受，個人怎麼樣都「看淡」，但家人真是無辜的，呼籲大家接受他只一個平凡人，也有一時衝動，思慮不周說錯了話的時候，懇請還給他的家人、校園平靜的生活。強調，譴責暴力，也要鄭重向蔡阿嘎道歉。

(中時 )