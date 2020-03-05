位於北投大度路三段海砂屋案遭北市府列管4年多，但遲遲未自行拆除，北市府透過建築師、土木及結構技師三大公會進行現勘評估，鑑定已達「傾頹或朽壞而有危害公共安全應予拆除」以及建築法第81條，因此今(5)日進行強拆工程，為北市首件海砂強拆案例。

台北市都發局長黃景茂表示，這棟海砂屋早在1981年就拿到使用執照，至今已經將近40年，為地上4層地下1層的鋼筋混凝土建築，一共有24戶。2015年經過台北市建築師公會和台灣省土木技師公會鑑定為海砂屋，台北市府就列管為「須拆除重建」海砂屋，在公告列管期間，也曾多次發生無預警天花板崩塌事件，但住戶多年來整合不易，遲未拆除。

都發局指出，目前所有住戶已全數搬離，今日拆除工程，未見同意戶及不同意戶到場，實為罕見，關渡里里長許瑩珠指出，該案由於土地持分複雜，部分屋主持有土地、少數住戶只擁有建物產權，因此都更整合緩步，如今社區拆除，對於區域而言安全、居住品質都提升了。

建管處處長張明森補充，為明確規範海砂屋必須立即拆除的判定標準，都發局已訂定「臺北市高氯離子混凝土建築物優先強制拆除原則」，供作執行強制拆除的準據。經市府強制拆除的海砂屋，建管處仍保留建物謄本、測量成果圖、使用執照圖說等文件，後續辦理都市更新時，得依都市更新條例施行細則第12條第3 項規定證明產權狀態核計同意比率，不會損及原有屋主的權益。

黃景茂進一步表示，目前仍有天母東路、計30戶以及松山路、計35戶，上述兩案須經過強制鑑定，將會同三大專業公會再現勘評估，凡經現勘評估有潛在結構危險者，即主動辦理強制鑑定。經鑑定已達「傾頹或朽壞而有危害公共安全」，須立即拆除。

根據北市都發局統計，截至1月底，台北市共有19處「須拆除重建」的海砂屋，劃定為更新地區，計有45件申請，其中更新事業計畫或權利變換計畫審議中案件有19案、更新事業計畫核定1案、協議合建1案、權利變換計畫核定20案、1案駁回申請，並啟動專案協助後續改建。

(文章出自富比士地產王)

(中時電子報)