蔡阿嘎、妻子「二伯」遭黑衣人襲擊受傷，警方今天下午近5點，在林口區中山路一處車輛排氣管改裝廠，逮捕主嫌陳姓男子、接應的董姓男子，2人坦承犯案，並從改裝廠內起出1把黑色的榔頭，警方依傷害罪偵辦。

3日中午12點57分，蔡阿嘎騎機車載8個月孕妻「二伯」，行經北投明德路28號前遭遇黑衣人攻擊腿部，警告意味濃厚，蔡右腿膝蓋受傷、二伯受到驚嚇到醫院打安胎針，並在下午控告行凶歹徒。

警方案發後續調閱相關監視器，確定歹徒往士林方向逃逸，狂奔近4公里直到消失不見，今加派人力自案發時往前調閱，發現陳姓男子在2日，與騎乘機車與董男曾至現場勘查，警方鎖定車牌號碼，查出車主是董的妻子。

警方今下午先在林口中山路改裝廠外逮捕有妨害自由前科的35歲的董男，他坦承負責接應，並在修車廠內等候逮捕25歲陳男，數10分鐘後，將陳男一併逮捕，現人正在偵訊釐清犯案動機。

(中時 )