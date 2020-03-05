大葉大學以師徒制精神聚焦茶產業，規劃一系列核心課程，從種茶、製茶、沖泡茶，與茶的科學知識和飲茶文話等核心課程，還有推廣與策展等等。（謝瓊雲攝）

大葉大學獲教育部大學社會責任實踐計畫獎助，輔導茶農技術升級。（謝瓊雲攝）

創新茶產業文化，鼓勵青年返回茶鄉，大葉大學前年成立製茶基地，以食安為主軸推出自然農法的無毒「安葉茶」，今年起再推「鑫」人才計畫，結合南投名間、仁愛，與彰化花壇等茶鄉，盼培育更多青年返鄉讓茶產業「多金興旺」，再造茶文化。

大葉大學連續五年獲得教育部大學社會責任實踐計畫獎助（USR），前兩年食安小草養成計畫，陸續舉辦HACCP證照課程、食安講座、科學營、食農教育體驗等，並成立蔬果農藥殘毒快速檢驗室，培育食安尖兵。

計畫主持人、食品暨應用生物科技學系主任李世傑表示，前年起打造製茶技術丙級技術士考場標準的「製茶技術暨產品研發基地」，吸引中部茶產地許多師傅、職人都來上課交流，透過師徒制精神，生產原料安心、製程安全的「安葉茶」，以小包裝在電商平台銷售反應頗佳。

李世傑說，飲茶文化歷史悠久，但產業亟需有青年活水投入創新思維，現今手搖飲日新月異，咖啡從虹吸式到攜帶濾掛式推陳出新；因此，如何在不改變茶的本質前提下，思考除了傳統功夫茶之外，如何創新紅茶、烏龍茶等沖茶技術，才更能被年輕人接受。

他強調，未來3年將積極培育「製茶技術」、「微型創業」、「食品安全」三個跨領域人才，開設種茶製茶、茶文化、茶的科學知識進而到推廣與策展等四大核心學分課程，透過產學合作協助茶產區開發更多創新產品，讓茶產業升級。未來「茶葉不落地」製程，也將推出「名廚亮灶」，比照生產履歷將生產製程影音，隨生產批號儲存在雲端公開展示讓消費者瀏覽。

(中時 )