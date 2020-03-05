三月初始，驚蟄，春雷響起，萬物甦醒，也將迎來春暖花開、黃鶯鳴叫的時節。人體臟腑健康與四季循環、五行學說息息相關，春天屬木，對應到肝臟，溫亞中西醫聯合診所中醫師彭溫雅表示，可多吃養肝的食物，加強排毒功能，像是不少深綠色蔬菜都是不錯選擇。

泰安醫院營養師李錦秋則推薦青江菜、胡蘿蔔、花椰菜及開心果，在驚蟄節氣吃最好，有養肝、排毒或提高免疫力等功效。

青江菜

青江菜鈣含量高，也有深色蔬菜中豐富的維生素C、β-胡蘿蔔素與葉酸，另外它特有的硫化物也是抗氧化的好幫手。

李錦秋指出，青江菜富含植物纖維素，能促進腸道蠕動，具有寬腸通便的效果。青江菜還能促進血液循環，有加強肝臟排毒的功能，有助增強免疫力。

中醫來看，青江菜則有清熱的功能，如果有便秘、火氣大的困擾，攝取青江菜可以幫助排便，解渴生津。中國醫藥大學北港附設醫院中醫師楊淑媚提醒，蔬菜中的營養素容易因為過度烹煮而流失，烹飪時可以用大火簡單快炒取代長時間水煮，有助於葉酸的釋放與吸收。

胡蘿蔔性平味甘，有健脾消食、潤膚潤腸、養肝明目的功效。（圖片來源：Pixabay）

胡蘿蔔

胡蘿蔔性平味甘，有健脾消食、潤膚潤腸、養肝明目的功效，中醫上常用做久痢食積、夜盲症、營養不良、飲食不振、皮膚乾燥等的食療藥方。

胡蘿蔔中富含胡蘿蔔素，可抑制心臟病與某些癌症的發生率，並可減少黃斑部負擔、使視網膜色素上皮層細胞正常分布，有助眼睛健康。許多研究指出，β胡蘿蔔素這種強力的抗氧化劑在預防多種癌症，如肺癌、喉癌、乳癌、胃癌、攝護腺癌等，都扮演重要角色。

花椰菜營養豐富，還能刺激細胞，製造抗癌活性酶，對於防癌有一定效果。（圖片來源：Pixabay）

花椰菜

花椰菜營養豐富，還能刺激細胞，製造抗癌活性酶，對於防癌有一定效果。

「花椰菜中有種物質叫蘿蔔子素，有提高肝臟解毒酶活性的作用，若長期食用，可提高免疫力。」李錦秋指出。

花椰菜熱量低、膳食纖維高，也有民眾將花椰菜取代部分白飯作食用，降低熱量攝取，也可促進腸胃蠕動，增加排便、防止便秘。

開心果

開心果是高營養食品，含有花青素和葉黃素，有很好的抗氧化作用，有益強化視網膜、保護視力，是視力不良或用眼過度者不錯的保健食品。

富含油脂的開心果，有潤腸通便的作用，利於排毒。開心果也有大量的白藜蘆醇（resveratrol），含量僅次於紅酒，這種成分對抗癌與預防心血管疾病佔重要角色。開心果裡的植物固醇也是高居堅果中之冠，可以保護心血管健康。

怎麼選？

選擇無調味開心果，不需把鈉吃下肚，並且一天不要超過一把，以免肥胖上身。

中醫養生妙招

彭溫雅提醒，驚蟄時節萬物甦醒，同時也是各種疾病活躍之際。傳統中醫認為，「肺主皮毛，開竅於鼻」，意思就是外來熱邪之毒，從人體口鼻進入之後首先犯肺，因此這個時節特別容易感染流行性感冒，加上天氣多變化、溼氣重，曾經受損的經絡組織容易運行不暢，導致不適、舊傷復發。

肩井穴位置示意圖。（圖片來源：康健雜誌）

「這個時節可以按摩、熱敷肩井穴，有助改善氣血循環、加速代謝體內廢物。」彭溫雅建議。中醫認為肩井是膽經穴位，三焦經、胃經和大腸經都由此經過，所以刺激肩井穴相當於同時刺激身體多條經脈，有通經絡、促進氣血的效果。

此外，彭溫雅也分享，她都會在洗澡前，用雙手按摩、輕敲頭皮，促進血液循環，不只能讓臉部氣色變好，也有提神效果。

(中時電子報)