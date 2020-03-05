立法院副院長蔡其昌（左五）邀集相關單位會勘大安溪上游堤防整治工程。（王文吉攝）

大安溪土城段堤防將進行格框護坦工及河道整理工程。（王文吉攝）

大安溪為台中市與苗栗縣的分水嶺，下游流經台中市后里、大甲、大安、外埔等地，每逢雨季來臨，造成泥沙淤積、護岸毀損。立法院副院長蔡其昌5日邀集相關單位會勘大安溪上游堤防整治工程，並爭取水利署3400萬元預算，完工後可保護當地200公頃農地。

立法院副院長蔡其昌自2016年起積極向中央爭取護岸整治經費，經濟部水利署也逐年編列經費保護大安溪護岸。蔡其昌今日邀集水利署第三河川局局長白烈燑、台中市議員施志昌及多位里長會勘大安溪上游堤防整治工程。

蔡其昌表示，大甲溪、大安溪是台中非常重要的河川，自己擔任立委十幾年來，一段一段的完成整治，近年未傳出堤防潰堤。由於土城段的水流非常靠近堤防，除會將水流往中間導引，並將施工過程中的泥沙，用於強化堤防護岸，同時撒上草籽抑制揚塵。

白烈燑也說，大安溪護岸工程自2016年至今已編列約1億4千萬元經費整治，透過加固護岸護灘，加強沿岸抗洪能力，未來將逐步完成防災減災工程計畫，讓汛期來臨之前有更安全的護岸設施，來保護居民的生命財產。

(中時 )