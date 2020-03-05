蔡黃阿員車禍受傷仍出席活動並感謝市長（戴上容攝）

侯友宜與立委洪孟楷等人一同做操（戴上容攝）

侯友宜與長者一起學習正確洗手方式（戴上容攝）

新型冠狀病毒肺炎疫情不止，新北多處聚點停辦長者共餐，新北市長侯友宜5日至泰山大科社區了解長者據點防疫情況，侯友宜宣布共餐原則上停辦，但有特殊需求如照顧失智失能老人，做好防疫後依然可辦理。

侯友宜5日中午與立委洪孟楷、社會局長張錦麗及泰山區長謝文祥等人，到泰山大科社區，與長者做體操、學習正確戴口罩、「內外夾弓大立腕」洗手方式。侯友宜關心長者健康與防疫情形，長者們笑回「志工來也量，回去也量，手也都洗得快脫皮了！」，展現防疫信心，幽默話語也讓現場一陣歡笑。

隨著高速公路開闢，人口外移老化，早年盛產竹子的泰山大科社區，為留住居民記憶，以傳統的竹編技藝凝聚居民，成為「大科社區活動中心」。蔡黃阿員表示，擔任社區理事長後，擴大長者共餐，由新北市惜食分享網定時送來NG蔬果，與鄰近黎明技術學院餐飲科的師生利用各式醜蔬果，烹調共餐美食。

「把自己身體照顧好，子女就沒煩惱」侯友宜表示，感謝蔡黃阿員的親切帶領，共餐是長者快樂時光，防疫期間長者參加活動一定要勤洗手、戴口罩，避免感染，共餐改由志工幫忙打菜，用餐一定要相隔距離，並在戶外棚下通風處進行。

蔡黃阿員表示，年長者抵抗力較弱，早在疫情爆發前就已經備好各樣防疫用品，現在疫情爆發，遵照市府要求，做好各項防疫措施，長者一到據點，量測體溫紀錄，戴上口罩，並噴酒精消毒手部，並在老師帶領下，複習肌耐力、護身力等運動，增強身體免疫力。

社會局長張錦麗表示，新北市共有683銀髮俱樂部及1029處老人共餐點，依照防疫指示，部分共餐暫停辦理，其他如有進行動健康運動以增強身體免疫力，必須做好各項防疫措施，並拉開距離，在戶外或通風良好處進行，以避免感染風險。

(中時 )