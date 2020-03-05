中國大陸宣布全面禁食野生動物後，引發龜鱉養殖業反彈。對此，中國農業農村部昨天緊急發出通知，將中華鱉（甲魚）與烏龜列入水生動物管理，這也代表甲魚與烏龜今後在大陸還是可以養殖食用。

據《中央社》報導，大陸官方認定武漢肺炎疫情起源於食用野生動物。中國13屆全國人民代表大會常務委員會2月24日表決通過一項決定，宣布將在「野生動物保護法」的基礎上，擴大法律調整範圍，確立「全面禁止食用野生動物」的制度。

深圳人大常委會官網隔天公告「深圳經濟特區全面禁止食用野生動物條例（草案徵求意見稿）」，祭出最嚴「禁食令」，並在草案說明強調，經人工繁育、飼養的龜、甲魚、蛇、鳥、昆蟲等野生動物，也具有不小的疫病傳播風險，無法保證食用的安全性，因此也將上述動物排除在可食用動物範圍之外。

但是官方這種「一刀切」政策，卻嚴重衝擊相關水產的養殖業生計，尤其是龜、甲魚、牛蛙這類餐桌上常見的兩棲動物，是否也在禁止之列，引發爭議與反彈。

報導引述《中國經營報》報導指出，近日廣東省龜鱉養殖行業協會、湖南省龜鱉產業協會、杭州市龜鱉行業協會等行業協會在網上發文呼籲，懇請深圳市人大常委會勿將龜鱉列入禁食行列。農業農村部主管的中《國水產雜誌社》也指出，2018年大陸中華鱉養殖產量31.9萬噸，產值逾人民幣300億元，從業人員幾十萬。中華鱉養殖產業鏈上下游總產值達數千億元，大陸20幾個省份都有養殖。

文章強調，中國人工養殖食用龜鱉已有7000餘年的歷史。根據目前龜鱉類流行病調查結果來看，沒有從龜鱉類動物體內分離到冠狀病毒的報導，更沒有發現龜鱉類水產動物與冠狀病毒有任何直接聯繫；也沒有任何實驗可以證明，冠狀病毒可從龜鱉類回傳至哺乳動物。

對此，大陸農業農村部4日緊急發出通知將中華鱉、烏龜等列入水生動物相關名錄的兩棲爬行類動物，按照水生動物管理，不列入全面禁食野生動物的範圍內。

(中時電子報)