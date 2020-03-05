在5日時，南澳洲衛生署的臉書粉絲專頁「SAHealth」公布最新當地的新冠肺炎確診資訊，其中有一名58歲男子，在本月3日搭乘長榮航空BR315班次，從台灣飛到布里斯本，因此也引起了中央流行疫情指揮中心注意。

中央流行疫情中心應變官莊人祥表示，目前已經透過國際衛生條例（IHR）窗口與澳洲聯繫，希望掌握個案身份是否為轉機等詳細資訊。駐布里斯本台北經濟文化辦事處稍早也做出回應，表示確診的58歲旅客為外籍人士，並且是從3月2日搭乘台灣出發的長榮航空飛到布里斯本，接下來轉機搭乘維京航空VA1394到阿德雷德

而長榮航空則表示，該航班今晚將空機返回台灣，原本的機上旅客會轉搭其他航空，空服組員則不安排勤務，將會以加大隔離空間並全程配戴口罩搭機返台，此外，長榮航空跟該確診旅客接觸過的空、地勤員工，將會配合中央流行疫情指揮中心的規範，進行檢疫及隔離措施。

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(中時電子報)