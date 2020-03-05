47歲南韓美魔女「米娜（沈敏雅）」，曾在2002年代表韓國擔任「世界盃小姐（Miss Worldcup）」，爆紅後還發行多張專輯，不過米娜在2年前閃嫁30歲美聲男團「SoReal」成員柳弼立，相差17歲的母子戀備受關注。日前全家人一起去泡溫泉，米娜穿著一身超辣泳裝現身，讓婆婆嚇到傻眼。

（圖／翻攝自網路）

米娜與老公柳弼立一同參加《Modern Family》實境秀，2人在節目上大方曬恩愛，展現夫妻倆甜滋滋的好感情，近來他們帶著自己的媽媽一起去泡溫泉，米娜先是穿著睡袍登場，直到下水前準備脫掉外衣，她秀出一身凹凸有致的火辣身材，婆婆看到這一幕，內心驚訝的反應全寫在臉上。

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而米娜的媽媽看到她穿這樣後，也立刻上前拍了女兒的背，驚訝的直呼：「在婆婆面前，妳怎麼穿這樣？」米娜則趕緊解釋，自己身上穿的這套，已經是所有的泳衣中「最不性感的一套了」，因婆婆的關係，她才沒穿三點式泳裝，老公柳弼立也馬上跳出來緩頰氣氛，並稱讚米娜穿這樣非常美。

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(中時電子報)