新冠肺炎(COVID-19)疫情延伸，打亂了許多產業的原定計畫。然而，智慧型手機廠商發表新機的腳步不停歇。繼 2 月份迎接三星Galaxy S20系列、小米10系列、iQOO 3、realme x50 Pro、LG V60 ThinQ、Sony Xperia 1 II 等手機之後，3 月份也有不少手機新品即將發表，想要入手新機的朋友不妨多多留意，看看這些新機是否入你的眼，符合你的期待！？

3 月份剛開始不久，已經有黑鯊手機 3、realme 6 Pro、vivo APEX 2020 概念手機等新品亮相，除此之外，還有哪些手機預定將會在 3 月份現身呢？

* OPPO Find X2

原定在 MWC 期間以國際記者會的方式發表的 OPPO Find X2 預定在 3 月 6 日發表。根據 OPPO 副總裁沈義人的 Twitter 發文，Find X 繼任者 Find X2 預期搭載 120Hz 螢幕更新率、240Hz 螢幕採樣率、2K 螢幕解析度、SDR 轉 HDR 技術，以及 HDR 模式下峰值亮度達到 1200nits 等特性。此外也可能搭載 65W SuperVOOC 超級閃充技術。

* vivo NEX 3s

vivo 繼揭曉 APEX 2020 概念手機之後，官方宣布將會在台灣時間(同北京時間) 3 月 10 日 14:30 透過線上直播的方式，發表 NEX 3S 5G手機。vivo NEX 3是第一款在台推出的 5G 手機(2019年底)，這一款新機會不會也登陸台灣，令人期待。不同一般發表會，vivo 指出 NEX 3S 發表會將在虛擬的 NEX SPACE 當中以 AR(擴增實境)的方式發表，發表會的型態相當令人好奇。

* Nokia 5G 神祕新機

Nokia 官方透過微博公布，將會在 3 月 19 日在倫敦舉辦一場活動。官方並沒有預告將會推出哪款新品，但預料是原本計畫在 MWC 期間發表的產品，有可能是 Nokia 8.2 手機，預計搭載高通 Snapdragon 765 晶片，是 Nokia 旗下首款支援 5G 的機種，可適用 SA/NSA 雙模網路，預計搭載 6400 萬畫素主相機，採用 Android 10 系統。

* Redmi Note 9 以及 Redmi K30 Pro

小米方面預計 3 月 12 日在印度發表 Redmi Note 9，此外也將在中國大陸發表 Redmi K30 Pro。Redmi Note 9 預計搭載矩陣四攝，據傳有可能搭載高通 Snapdragon 675 處理器(SM6250)，或者是聯發科天璣 800 晶片(可能還會有 Redmi Note 9 Pro 這一款機種)。而 Redmi K30 Pro 預計的發表時間尚未公布，但推測也將在 3 月份亮相。

* 華為 P40 系列

華為方面確定將會在巴黎時間 3 月 26 日舉辦 P40 系列發表會，將會搭載基於 Android 10 的 EMUI 10，不會採用鴻蒙系統(HarmonyOS)，並將支援 HMS(Huawei Mobile Service)。也就是不僅沒有 Google Plays Store 應用商店，Google 旗下服務也將難以安裝。預料 P40 系列將會延續 P20/P30 系列的風格，在相機性能上大做文章。在沒有 GMS 的支援下，今年 P40 的市場表現格外受到矚目。

* 蘋果 iPhone SE 2

網傳蘋果有望在 3 月 31 日舉辦春季發表會，推出平價 iPhone SE 2 新機等產品。不過由於疫情影響，蘋果可能將會以線上方式發表，也可能因為供應鏈復工緩慢影響備貨而延後發表，未知數相當多。這款平價新機是蘋果繼 2016 年 3 月後再度推出的平價 iPhone，因此備受期待。但是因為新冠肺炎疫情影響，若如期發表可能初期穩定供貨也有很大困難。

這麼多的新手機即將現身，你是否已經準備好了呢？盤點 2 月份已經發表的新機，僅三星 Galaxy S20 系列已宣布在台上市時間點與價格，由於支援 5G，價格比 2019 年的 Galaxy S10 系列上揚不少。不曉得這會不會是今年 5G 手機在台推出的趨勢，值得觀察。

(中時電子報)