台中市大甲地政事務所為讓民眾對圖籍資料及在地歷史文化有更深認識，5日在市立古蹟日南火車站舉辦「按籍索跡、古蹟現蹤」體驗活動，邀請地政志工參加，結合歷史軌跡與圖籍，實際感受在地文化。

大甲地政事務所主任楊政儒說，日南車站位於大甲區，是海線沿線尚存的5座木造車站之一，有著近百年歷史，是相當珍貴的文化資產。今天活動邀請大甲火車站長實地古蹟導覽，大甲地所則介紹日南車站日據時期土地登記簿、光復初期登記簿、台灣堡圖、舊地籍圖等資料，讓志工們深入認識登記簿、地籍圖。

地政局長吳存金表示，今天的體驗活動除了帶領大家體驗古蹟的歷史軌跡，更進一步推廣大甲地所網站建置的「按籍索跡」專區，此專區結合新舊登記簿、地籍圖、歷史圖資及在地古蹟歷史介紹，分設「細說古今」、「簿簿相傳」、「按圖索跡」及「鍵指遺址」4個單元，讓民眾對圖籍資料及在地歷史文化有更深認識，專區可上網站 http：／／bit.ly／2TpkvZW 查詢。

(中時 )