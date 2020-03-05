今天起實名制成人口罩購買量從7天2片增加到3片，兒童口罩也從7天4片增加為5片，但有民眾發現最近排隊盛況已不如從前。（吳建輝攝）

藥局人員透漏以往下午一點半開賣，中午就會有民眾過來排隊，但現在日供的配額都賣不完，所以通常隔天早上，會再開放給民眾購買昨天剩下的配額。（吳建輝攝）

新冠肺炎疫情持續燃燒，民眾爭搶口罩酒精等消毒防疫工具。（吳建輝攝）

新冠肺炎疫情持續燃燒，政府延長口罩徵用並砸重金協助廠商增加產線，目的希望讓大家都有口罩戴，但有民眾發現最近排隊盛況已不如從前，從20日開始政府日供400片後，搶購情況就逐漸趨緩，政府一直買機器增產線，民眾擔心疫情過後口罩需求不再，供過於求將會衝擊到所有口罩工廠。

為了解決口罩荒，政府出手徵用擴產線，甚至動用國軍協助廠商生產，確實減緩口罩需求，讓國內口罩日產量在本周達到820萬片，從今天起實名制成人口罩購買量從7天2片增加到3片，兒童口罩也從7天4片增加為5片，本周60台新機陸續投入，將持續穩定國內口罩供應。

但最近排隊盛況不如過往，藥局人員透漏，從日供增加到400片後，排隊人潮就逐漸趨緩，以往下午一點半開賣，中午就會有民眾過來排隊，但現在日供的配額都賣不完，所以通常隔天早上，會再開放給民眾購買昨天剩下的配額；有廠商私下表示，希望政府能協助未來產能過剩時，協助外銷市場因應。

據了解政府出資購買機台，廠商需生產500萬片口罩給政府，前120萬片無償提供，剩下380萬片則以每片2.5元收購，機台就會歸廠商所有，1月拍板定案增加60條產線，近日再追加30條，未來90台上線產量將達到日產1300萬片。

(中時 )