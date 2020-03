隨著新冠肺炎疫情延燒,相關肺炎的關鍵字也變得火熱,一名情色女主播Chloe也利用這一波,為自己蹭曝光想藉此海撈一筆當然也少不了「福利品」美尻、雪乳吸睛,也成功引起話題。

鏡週刊報導,英國衛生部要求twitter將「新冠肺炎」疫情的關鍵字標籤導入衛生部網頁,沒想到腦筋動的快的女主播就以(#coronavirus)來大作文章,切合了時事來行銷置入自己的影片,Chloe在twitter貼文寫下:「Got the #coronavirus? My videos may just be the cure, something to make ya feel better at least ...」意為「看我的裸體可以治新冠肺炎哦」她還露骨的表示關注她的OnlyFans就能看到她「完美的小X」並隨文附上自己美尻與雪乳照,獲得不少轉推與愛心。

(中時電子報)