受新冠肺炎影響，許多人不敢去日本賞櫻了，然日本料理的好味道在台北也嘗得到！位在中山商圈的ABV的日式居酒館近來推出新菜色，取材日本北九州好味！「博多牛腸鍋」湯鮮味美，牛大腸入鍋，加上滿滿韭菜、高麗菜，濃郁中也舒爽！黑色烤雞莫非是烤壞了？「炭燒鹽麴雞」肉質香甜，碳烤焦香氣息好開胃！日式焗烤燒咖哩飯「門司燒」料多味美，防疫期間多吃咖哩也能增進免疫力。

ABV的「博多牛腸鍋」以牛骨與雞骨高湯為基底，雪白瑩潤的牛大腸香Q有勁。（ABV 提供）

日本北九州可是A級、B級美食的天堂，來到福岡博多，當地人必會推薦品「博多牛腸鍋」。延續日本古早作法，ABV的「博多牛腸鍋」以牛骨與雞骨高湯為基底，加入特調醬油醬汁一起調和，雪白瑩潤的牛大腸香Q有勁，加入嫩滑豆腐、滿滿纖維質的高麗菜、韭菜！濃郁湯汁鮮甜開胃，風味繚繞口齒之間。

「燉牛筋門司燒」以濃郁醬汁熬煮的牛筋香Q有勁，香濃咖哩飯再打上一顆半生熟的雞蛋。（ABV 提供）

有研究顯示，咖哩含薑黃、各種辛香料，多吃能增加身體免疫力！北九州的「門司燒」其實就是日式的焗烤燒咖哩飯。ABV新菜色中就推出綜合海鮮門司燒、燉牛筋門司燒、野菜天婦羅門司燒讓你大飽口福！燉牛筋門司燒以濃郁醬汁熬煮的牛筋香Q有勁，香濃咖哩飯再打上一顆半生熟的雞蛋，在嘴巴中如同演奏一首華麗的交響曲。

「炭燒鹽麴雞」有著十足炭香與炭味，讓鹽麴醃漬的雞肉更顯芬芳。

美食之旅來到九州宮崎，「炭燒鹽麴雞」外表黑黑一層想說如何下口？然黑麻麻的炭烤雞有著十足炭香與炭味，讓鹽麴醃漬的雞肉更顯芬芳，再附上當地特產柚子胡椒鹽調味，感受多層次的味覺饗宴。

日本B級料理中最能顯出大儲身手的莫過於「炒麵」了！鄰近富士山的美味「富士宮炒麵」以「豬油渣」為核心，保留豬油香氣與焦脆，讓炒麵更層次分明。加上大量高麗菜、豬肉片，以及肉汁滿盈的炸豬排，讓人意猶未盡。

「日式抹茶紅豆糰子」撲上棉滑細緻不過甜的紅豆泥，並灑上清爽抹茶粉，滋味妙不可言！

高檔懷石料理這也吃得到！ABV「鯖魚柚庵燒」將食材以柑橘類的水果為基底與柚子醬油調和醃漬，醃製時間超過48小時的鯖魚，整體融合的口感烤出清爽樂章。吃完特色鹹香料理後，也用日式甜點作為美麗結尾！「日式抹茶紅豆糰子」以慢火烘烤包裹拌糖的巧克力煉乳，再撲上棉滑細緻不過甜的紅豆泥，並灑上清爽抹茶粉，滋味妙不可言！

ABV的日式居酒館有多款創意和食，這季推出的16款新菜讓你舌尖從北九州悠遊到靜岡富士山，這裡也有300多款精釀啤酒讓你混搭，店內牆上有老闆Camilo親繪製的日本47都道府縣特色美酒，也能詢問店員哪道料理該配哪種酒。居酒屋內也有做好完善防疫，並提供料理外帶服務！今年春天不只賞櫻，也能品特色日式料理祈平安。

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(中時電子報)