何妤玟、小鐘近日上《食尚玩家-歡樂有夠讚》分享和另一半的相處點滴。何妤玟結婚八年，自從女兒兩歲後，老公每周都會帶著孩子們消失一天，讓她完全放空，享受偽單身的輕鬆，每年還出錢讓何妤玟出國玩，何妤玟表示：「他也不管我跟誰出去，玩回來就報帳給他。」

何妤玟婚前完全不會做菜，婚後為了老公，會上網學習食譜或跟媽媽請教廚藝，現在簡簡單單就能做出三菜一湯，只要沒外出工作，她每晚都開伙。何妤玟認為自己天性非常浪漫和瘋狂，老公個性則矜持有禮貌，夫妻倆生活作息和個性都不同。之前一起出國，何妤玟屬於可以玩到天亮型，老公則是早睡早起型，經過多年相處磨合，大家會接受彼此現況，找到平衡點，「他覺得我們可能不適合每次都一起出去玩，不如給我錢，拜託我趕快跟朋友出去玩。」甚至老公曾出錢為她辦生日PARTY，但本人卻沒出席，讓何妤玟開玩笑說：「所以基本上他只是用金錢打發我，不是因為愛我。」

小鐘自曝過往情人節曾不小心惹哭女友，他回憶女生當時在家穿了性感內衣，準備給男友驚喜，沒想到當時小鐘正看電視看得起勁，完全忽略女友舉動，還下意識叫對方別擋住電視，「結果女友當下就大哭，我趕緊把電視關了。」

(中時 )