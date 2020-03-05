因應新冠肺炎防疫，內政部長徐國勇宣布暫停全國性酒測，也暫停使用酒精檢知器。桃園市警察局表示，將配合實施，也會適度減少取締酒駕勤務。

桃園警方表示，過去酒駕取締勤務分為全國性及地方性勤務，目前地方性仍會舉辦。不過所屬警察勤務單位即時暫停使用酒精檢知器，警方補充，過去酒測器使用需較為嚴謹，因此都會另外添購酒精檢知器，可較快判定民眾是否有無喝酒，若有酒精反應再使用酒測器檢驗。不過為了降低感染風險，將暫停使用酒精檢知器。

警方也說，將視疫情狀況，持續滾動式檢討酒駕取締勤務。此外也桃園警方也要求，執行取締酒駕勤務時，一律佩戴口罩。攔停駕駛人後，應保持一定距離，觀察過濾駕駛人有無酒容酒氣，有酒容酒氣者，則指揮至路旁停車熄火，請駕駛人下車使用酒測器進行酒精濃度測試。

為了降低民眾疑慮，警方提供駕駛人使用的酒測器都會適當消毒後，再給下一位受測者使用。吹嘴部分則都是使用全新吹嘴。另外，只要使用後之吹嘴，也會用塑膠袋包覆後卸除，並妥善處理，不會隨便丟棄。

(中時 )