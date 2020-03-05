台中市警方偵辦車禍肇逃案件，竟讓肇逃駕駛乖乖到案說明！北屯區去年12月底發生1起貨車倒車擦撞路旁車輛，警方調監視器查出肇事貨車，但肇事者遲不出面，承辦員警採「啄木鳥式調查法」，找出車禍癥結點，讓肇事駕駛備感壓力，到案說明，給警方和車主1個交代。

台中市警方指出，日前在北屯區環中路段，1輛大貨車倒車時不慎擦撞停放路旁自小客車，肇事駕駛下車察看發現，該車前方引擎蓋有刮痕，趕緊將車板收好離去，車主報警經調閱監視器，警方找到肇事貨車卻聯繫不上車主，最後透過各方的管道，動用多方人力與現地查訪、發通知書等，終讓許姓男駕駛到案說明。

肇事53歲許姓男駕駛向警方供稱，車禍離開的結果，就是被警方開罰單、吊扣駕照，但一想到「能逃不賠就可不賠」，認為這種小案件躲過1個月，警方就會停止查緝，畢竟警察很忙，哪知道遇到這個警察「纏很緊」，三不五時透過不同人傳話，讓他不得不面對。

「非由警方直接將人帶到案，讓對象主動出來說明」，台中警界目前流行「啄木鳥式調查法」，警方說，那就必須善用偵查技巧，就是透過被搜尋對象的社會網絡，旁敲側擊的經由各管道施加壓力，使其不得不出面說明。

(中時 )