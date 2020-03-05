新冠肺炎疫情延燒，為協助企業應對，中央流行疫情指揮中心今推出企業持續營運指引，呼籲業宣導咳嗽禮節、協助上班出現症狀的員工就醫等；若疫情擴大至社區傳播，則應執行員工健康監測計畫、調整工作方式（如：異地辦公）、要求訪客填寫健康調查表等。若訪客出現症狀，應婉拒對方進入公司。

指揮中心表示，企業應建立防疫應變單位，負責掌握疫情變化、防疫宣導、防疫物資準備、衛生管理與人員健康監測、疫病通報等工作。 目前疫情雖然進入社區，但仍處於零星社區感染階段，企業應鼓勵有症狀者在家休息、不強求提供診斷書、保留彈性請假規範等。

現階段公司應宣導咳嗽禮節，要求員工保持手部衛生，在明顯處張貼海報，提供充足的肥皂、乾洗手液等。工作環境應保持通風，員工常接觸的物品表面需定期清潔（如：門把、鍵盤）。若員工出現發燒或急性呼吸道症狀，應協助就醫或建議返家。

若新冠肺炎疫情擴大，進入社區傳播的階段，雇主則應執行員工健康監測計畫，並進行追蹤。例如制定調查表，對所有員工常規量測體溫、詢問是否有急性呼吸道症狀，並做成紀錄。 訪客進入辦公區域前，需填寫健康調查表，如有症狀應婉拒進入，並協助提供就醫資訊。

另一方面，公司應調整辦公、出勤或出差方式，例如建立異地辦公機制，要求座位保持一定間隔等。一旦公司出現確診個案，每日至少清潔一次地面，並視需要增加次數，公司內部的其餘員工則需戴口罩上班。

(中時 )