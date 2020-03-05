曾薏蘋／台北報導

美通過《台北法案》，強調台美是「全球合作夥伴」；副總統當選人賴清德今在臉書表示，正值全球備受武漢肺炎病毒威脅之際，美國聯邦眾院院會此刻通過「台北法案」，除了展現民主、自由是台美雙方共享價值外，也是對台灣防疫、外交工作人員辛勤努力的肯定。

賴清德表示，「我要謝謝外交與防疫人員的辛勞，也要謝謝美國堅定的與台灣站在一起。」

賴清德說，台北法案全名為「2019年台灣友邦國際保護及加強倡議法案」（Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative Act of 2019，簡稱TAIPEI Act），內容包含支持台灣強化與各國的外交及夥伴關係、支持台灣參與國際組織與強化台美雙方經貿關係。

他說，他在今年二月訪美期間，就曾拜訪參眾兩院外交委員會民主黨、共和黨兩黨領袖，也與台北法案提案人賈德納主席，及諸多連署法案的友台議員會面，此外，也拜會了美國眾議院議長裴洛西，針對「台北法案」充分交換意見。

他指出，「我們都認為台灣是國際社會的重要成員，不管是WHO、ICAO或是各項國際重大組織的參與合作上，台灣都不應該被缺席，台灣應該加入國際組織，為國際社會盡一份心力。」

賴表示，今日很高興看見此法案通過，接下來，法案將送回參議院，待參院院會通過完成國會審議程序後，送由川普總統簽署，相信台北法案很快能通過生效。

(中時 )