安心就業計畫最高每月可補貼無薪假（減班休息）勞工1萬1千元！勞動部今天舉行「安心就業計畫」諮詢會議，邀請相關部會、學者、勞方及資方表達意見，會中共識達成「不限行業別」、「約定工作日的部分工時勞工也可申請」，預估在3月發布，最快3月底就能實施，但如果是領基本工資的勞工仍無法受益。

勞動部「因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時（無薪假）應行注意事項」，實施無薪假前應與勞工簽證書面協議，並通報地方主管機關，也不可低於基本工資2萬3800元。

勞動力發展署就業服務組組長陳世昌表示，會中共識為「安心就業計畫」不會限縮產業別，至於何時啟動？代表希望「越快越好」，因此規劃3月發布，預計3月底、4月份實施，就能補貼5成投保薪資差額，最高1萬1千元，但不會往前追溯實施，意謂僅有公告仍實施減班休息的勞工才能領取補貼，但到底要實施多久？他說，「目前預估是3至6個月，但具體時間仍待討論」。

陳世昌指出，如要實施安心就業計畫，事業單位應先與勞工取得書面協商後，通報地方主管機關後，再由事業單位或勞工申請「安心就業計畫」。他也坦言，如果領取基本工資的勞工，無法從安心就業計畫中領到補貼。

訓練服務組組長沈文麗說，勞動部也持續實施「充電再出發」訓練計畫，針對實施減班休息的事業單位提供辦訓費用，勞工可以在減班休息時間赴事業單位或各分署參訓，可領取每小時158元、120小時的訓練津貼，最高可月領1萬8960元津貼，但仍不可超過投保薪資。

(中時 )