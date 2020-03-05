取自賴清德臉書

針對美國眾議院通過台北法案，準副總統賴清德今天表示，目前正值全球備受新冠肺炎病毒威脅之際，美國聯邦眾院院會此刻通過「台北法案」，除了展現民主、自由是台美雙方共享價值外，也是對台灣防疫、外交工作人員辛勤努力的肯定。

賴清德在臉書表示，今日清晨，美國眾議院以415：0表決通過了由參議院外交委員會亞太小組主席賈德納所提出的台北法案。美國眾議院議長裴洛西也表示：「台北法案的通過，再次重申了美國對自由、開放和民主台灣的堅定支持」。

台北法案全名為「2019年台灣友邦國際保護及加強倡議法案」，內容包含支持台灣強化與各國的外交及夥伴關係、支持台灣參與國際組織與強化台美雙方經貿關係。

賴清德指出，他在今年二月訪美期間，就曾拜訪參眾兩院外交委員會民主黨、共和黨兩黨領袖，也與台北法案提案人賈德納主席，及諸多連署法案的友台議員會面，此外，也拜會了美國眾議院議長裴洛西，針對「台北法案」充分交換意見。

他說，我們都認為台灣是國際社會的重要成員，不管是WHO、ICAO或是各項國際重大組織的參與合作上，台灣都不應該被缺席，台灣應該加入國際組織，為國際社會盡一份心力。

他很高興看見此法案通過，接下來，法案將送回參議院，待參院院會通過完成國會審議程序後，送由川普總統簽署，相信台北法案很快能通過生效。

目前正值全球備受新冠肺炎病毒威脅之際，美國聯邦眾院院會此刻通過「台北法案」，他要謝謝外交與防疫人員的辛勞，也要謝謝美國堅定的與台灣站在一起。

(中時 )