儘管台灣地區已出現新冠肺炎零星社區感染案例，但民進黨立委吳思瑤依然無懼，繼上個月和其他民進黨立委一起呼籲一般民眾在開放式公共場所不需要一直戴著口罩之後，她今天更語出驚人的表示，目前是看展覽的好時機，應鼓勵大家看展。

立法院今日召開財政委員會，民進黨立委吳思瑤質詢時表示，目前固然要要防止新冠肺炎疫情，但不要對藝文活動設防，她個人減少跑攤了，但前進各文化場所，了解他們面臨的困境。人潮少其實更是看展好時機，她去那邊關心各館防疫措施好不好，也告訴大家現在是看展好時機。

吳思瑤接著說，有部分立委質疑紓困預算納入藝文且給8億是否太多，她覺得應該更高，故宮二月份來客數減少八成，兩廳院到四月底許多場次延期取消 ，因此要好好使用紓困預算，不過也要注意場館安全。羅浮宮一度暫時閉館 ，故宮也史無前例的調整開放時間，周一休館，國內現在還沒到休館程度，反而應該鼓勵大家看展，不過場館物資要充足，口罩要夠，目前各館體溫超標沒有禁止入館，也沒有提供口罩。

對此文化部長鄭麗君表示已責成各單位超前佈署，調派給場館防疫物資。

(中時 )