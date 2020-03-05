社交平台臉書周三晚間證實，其位在西雅圖辦公室內有1名約聘人員被診斷染上新冠肺炎，因此立即關閉該辦公室直到下周一為止。這是繼亞馬遜數日前證實其在西雅圖辦公室有員工確診後，又有一家矽谷科技巨擘的員工染病。

臉書發言人透過電郵發出聲明稿，指該名確診的約聘人員是在公司位在體育場東（Stadium East）的辦公室工作。

臉書表示已向員工通告此事，並遵從政府衛生部官員的勸告，把所有人員的健康與安全列為優先考量，已立即關閉確診人員作業的辦公室至下周一，因為專家評估新冠肺炎病毒存活時間不會超過這段關閉時間。

由於西雅圖所屬金郡的郡政府周三更新了防疫指引，即使受影響的辦公室關閉至下周一為止，但臉書鼓勵在西雅圖所有辦公室上班的員工在家工作，直到3月底為止。

目前西雅圖所在的華盛頓州是全美確診人數最多的州。迄周三止，該州因疫症死亡的人數已累計達10人，讓全美因疫情而死的人數增加至11人。華盛頓州的重災區西雅圖確診人數已從27例攀升至39例。

亞馬遜周二表示，其1名在西雅圖市中心辦公室工作的員工，出現該公司首宗確診病例。

(工商 )