為獎勵明日之星，台灣生物產業發展協會5日發出「武林帖」，歡迎國內生技公司及學研機構踴躍報名參加『傑出生技產業獎』選拔，也歡迎各界大力推薦傑出對象參選。

『傑出生技產業獎』是由台灣生物產業發展協會主辦，該機構2019年才歡渡三十周年慶；理事長李鍾熙表示，生技業將走到「轉大人」的關鍵時刻，協會將繼續協助推動產業，特別是在國際化、推動政策、訓練人才，以及獎勵產業發展上，期藉由獎項評選及公開表揚，挖掘出績效卓越和深具潛力的生技企業或創新技術，以促進我國生技及製藥產業之發展。

台灣生物產業發展協會獎章委員會召集人－台大蘇遠志榮譽教授指出，過去數年，傑出生技產業獎的獲獎企業，均有極佳表現。獎項評審作業分初審、複審及決審三階段，由協會獎章委員會召集國內產官學研專家成立評審團，依個別獎項之獎勵重點進行書面及現場評審。

獲獎廠商將在由生物產業協會與全球BIO生技協會合作舉辦之「亞洲生技大會」（BIO Asia-Taiwan 2020）大會上，由政府首長頒獎，公開表揚；並可藉由此次國際展會平台，分享成功經驗、創新技術等，增加企業之曝光度。

『傑出生技產業獎』是自3/5起至4月20日止受理報名，獎項分為三大類：「傑出生技產業金質獎」、「潛力標竿獎」及「年度產業創新獎」。

『傑出生技產業金質獎』係獎勵依法設立，其發展策略、科技創新及經營績效傑出的生技公司。去年獲獎者為美時、邦特及葡萄王。

美時國際資源整合良好，具備國際水準學名藥開發能力，產品多樣化且具規模，年度營收表現優異。邦特具備各種醫療迴路管、導管研發及製造技術，穩紮穩打的佈局策略，創造穩定營收成長及獲利。葡萄王是全台最大保健食品廠商，年營業額近百億，獲利穩健，每年固定投入研發經費，並已獲得50項專利認證。

另外，『潛力標竿獎』是獎勵設立不超過10年、或上年度營業額在新台幣三億元以下，未來發展潛力傑出，前景可期之生技公司。去年獲獎者為免疫功坊、行動基因及益福生醫。

免疫功坊致力於獨特且具突破性的「T-ER型藥物設計平台」，創新技術具有世界級的前瞻性，專利佈局完整。行動基因以基因檢測技術與藥物分析平台為核心，設有香港、新加坡、日本子公司，2018年獲日本佳能醫療投資。益福生醫以能調節腦中多巴胺濃度之「精神益生菌PS128R」菌株為核心平台，獲多國上市，營收逐年成長。

『年度產業創新獎』則是獎勵上年度上市或技轉之最具創新之產品或技術。去年共有三項極具市場潛力、競爭力之產品/技術獲選。包括：安克生醫「安克呼止偵」、DCB生物技技術開發中心「高產量CHO-C表現系統」、友霖生技「思有得持續性藥效膠囊」等。

(工商 )