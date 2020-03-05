新冠肺炎疫情衝擊台灣觀光產業，儘管政府已研擬紓困方案，涵蓋航空公司、旅行社等，但卻未紓困到位處國門的10多家機場零售業者，桃園國際機場產業發展協會常務理事、也是義美吉盛（商場）總經理詹成吉指出，桃園機場人流從平均13.5萬人次大降九成，現在每天只剩1萬多人，零售業績大縮水不到往日的二成。

由於國門防疫最重要，偌大機場常見服務人員比客人還多，緊接著各營運方要預繳第二季權利金、租金等，詹成吉說，以去年開幕的義美機場美食街，計有包括添好運等44家廠商，以往單日數百萬元業績，現在一天才賣60多萬元，等同每一單店一日營業額僅1.5萬元，可以說是空前最糟，但每個月還要繳出294萬權利金與租金，賠慘了，協會期政府協助紓困，在防疫期間暫緩收取權利金與租金。

目前桃園機場產業發展協會包括理事長是采盟董事長古素琴、副理事長為昇恆昌副董事長吳秀光，加上離島免稅店等代表，5日下午為爭取政府紓困，少見現身立法院公聽會；吳秀光更直白表示，過去免稅商店業者在機場每年貢獻高達40%業績，而今受到疫情衝擊「營運幾近歸零」！而包括昇恆昌、采盟在內，在機場員工就超過2,400人，且有三分之一都在機場公共空間服務，隨著疫情加劇，防疫更耗人力、耗時與耗成本，免稅店業者成本增、但業績直直落，沒人看到業者為國人守住國門安全的用心。

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