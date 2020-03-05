「律師歌手」蘇明淵是歌壇中最常進出監獄的歌手，他在處理訴訟案件時，為了配合檢調審查，必須經常進出監獄「律見」， 全台灣從北到南的監獄，都有他進出的足跡！他日前推出新專輯《善良的歹人》，法務部特別邀請他到監獄進行巡唱，目前已經唱過6場，不過受到新冠病毒疫情的影響，巡演近日暫停，待疫情回穩之後，隨時再配合法務部的徵召做安排。

蘇明淵表示，巡演時他一身輕便服裝，法警們表情都嚇一跳，想說不是來進行律見，怎麼身上是揹著吉他，而他面帶微笑回說：「我今天是來唱歌的啦！」蘇明淵表示，他的創作題材來自這些人的故事，很樂意去傳遞法律思索，並且進行人性關懷，為獄友們帶來正面力量。由於他的歌曲唱出很多人的心聲，在台北女子監獄的場次，當蘇明淵唱到一半抬頭看，發現法警現場在發面紙，蘇明淵透露，他要去女子監獄演唱前，老婆打趣地對他說：「要多關心她們才是，因為她們有一半的人會進去，都是男人害的！」

他的第二波主打歌〈今仔日過了好就好〉以「冤獄」為創作題材，寫下當事人鄭性澤用長達14年的牢獄之災；故事人物鄭性澤是2002年台中十三姨KTV命案，被控槍殺員警並一度被判死刑，由於案子存在許多疑點，人權團體經過多年來回為鄭性澤平反發聲，鄭性澤終於獲得檢察官申請再審機會，最後判決無罪釋放，還給鄭性澤一個清白，只是這一關就是長達14年之久的時間。這非蘇明淵經手的案例，但他特別有感覺，透過律師朋友找到鄭性澤，跟當事人聊了出獄後的心情，當場衝擊很大，蘇明淵說:「問他恨嗎？鄭性澤回答，他還有什麼力氣去恨，不要再花時間去恨了，盡責做好自己，過好就好了。」因此有感而發創作這首歌曲。〈今仔日過了好就好〉MV已於5日首播。

蘇明淵常到監獄唱歌，用音樂傳達正面力量為獄友打氣。（紅豆娛樂提供）

蘇明淵（右）以冤獄案有感而發創作，當事人鄭性澤親身演出MV。（紅豆娛樂提供）

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