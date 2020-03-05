《壹週刊》才於2月29日結束營運，同為台灣壹傳媒旗下、黎智英的另一「力作」《蘋果日報》，今天（5日）也宣布裁員，受影響的部門包括業務部及編輯部，有消息指出甚至連業務部的副總都在裁員名單中，而前《壹週刊》總編輯邱銘輝則是趁機空降《蘋果日報》數位新聞部總編輯。

據了解，《蘋果日報》工會今天向員工傳達公司即將裁員的消息，並提醒如果接受資遣，一定要確認資遣費的算法，且要記得跟公司索取非自願離職證明書。根據消息指出，《蘋果日報》本次裁員行動預計資遣部分單位的10％~20％的員工，本月先以編輯、業務部門為主，任主管職與負責影音的員工首當其衝，甚至連業務部門副總也在這波裁員名單中，下月更是擬裁撤記者。

除了裁員的消息外，《蘋果日報》內部已於3月2日發布公文，表示前《壹週刊》總編輯邱銘輝轉任職《蘋果日報》數位新聞部總編輯，負責蘋果新聞網的新聞深化，直接指揮管理除娛樂、副刊以外的新聞部門，並直接向《蘋果日報》社長陳裕鑫報告。

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(中時電子報)