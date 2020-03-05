今天是24節氣中的「驚蟄」，中央氣象局清晨將這波冷空氣升級為大陸冷氣團，加上華南雲雨區東移，全台轉涼有雨。氣象專家彭啟明表示，過了驚蟄南方的暖濕空氣勢力開始成形，春雨會越來越頻繁，甚至有機會帶有雷電，雷雨季節也由此開展，通常台灣的第一次雷都在驚蟄之前發生，也有過在5月才發生，這代表冷暖空氣勢力氣候特性的交會時間點。

彭啟明在臉書《氣象達人彭啟明》發文指出，這波鋒面雲帶除了水氣，也帶來冷空氣，而氣象局清晨將冷空氣升級為大陸冷氣團，中部以北及宜蘭低溫僅13至15度，其他地區約16至18度，北台灣一整天較冷，高溫僅17、18度，中部及花東高溫約20至22度，有下雨時感受較涼，只有南部較舒適，高溫約23至26度。

彭啟明表示，過了驚蟄南方的暖濕空氣勢力開始成形，春雨會越來越頻繁，甚至有機會帶有雷電，台灣雷雨季節也由此開展。（圖／Pixabay）

週五開始明顯轉晴回溫，週六日到下週一更是晴朗，迎風面的東北部到東部靠山區，仍可能偶有零星陣雨，但多數地區都是穩定的天氣型態，預期下週一晚上到週二，有道鋒面南下，和這2天的水氣及冷空氣變化很類似，下週二會有明顯轉變，下週三四才逐步緩緩回溫，等於這一週會有2到3次溫度上及降雨的較大變化。

而今日也是24節氣中的「驚蟄」，彭啟明表示，蟄伏在土裡的昆蟲被驚醒，這是一個很有聲光想像及萬物復甦的節氣，代表春天來了，習慣上過了驚蟄南方的暖濕空氣勢力開始成形，春雨會越來越頻繁，甚至有機會帶有雷電，雷雨季節也由此開展。

通常台灣的第一次雷都在驚蜇之前發生，也有過在5月才發生，這代表冷暖空氣勢力氣候特性的交會時間點。今年早在1、2月也都有雷雨發展，今天雖然有降雨，但並未有明顯的閃電落雷。

但彭啟明也提醒，2019年台澎金馬陸地共偵測到158萬次閃電，其中90%為雲中閃電，對地閃電（雷擊）則佔10%、發生15.8萬次。大家不要有做壞事才會被雷公打的錯誤觀念，純粹是沒有正確的科學知識及防雷預警觀念所造成，許多被雷擊過的人，也都是好人。過去統計上，對雷擊的意外事故，遠比媒體報導的嚴重許多，更有許多遺憾的事件發生，大家也要多重視。

(中時電子報)