童綜合醫院發表「移動式檢查屏風」，急診部主任魏智偉（右）示範院外篩檢，可有效阻隔醫護與病患接觸。（王文吉攝）

童綜合醫院急診部主任魏智偉介紹「移動式檢查屏風」，除了設計壓克力板隔板，並在採檢洞直接加裝作業手套。（王文吉攝）

童綜合醫院與明昌國際工業合作，將「篩檢防護罩」升級為「移動式檢查屏風」，正式投入防疫戰線。（王文吉攝）

童綜合醫院發表「移動式檢查屏風」，急診部主任魏智偉（左）示範院外篩檢，可有效阻隔醫護與病患接觸。（王文吉攝）

童綜合醫院院長童敏哲（右）與明昌國際工業董事長張庭維（左）共同簽署合作同意書，攜手打造防疫新利器。（王文吉攝）

新冠肺炎全球蔓延，童綜合醫院急診室將自行開發的「篩檢防護罩」升級為「移動式檢查屏風」，幫助醫護阻擋病毒。光田綜合醫院則成立24小時「肺炎小組」，提供急診、門診和住院患者即時獲得感染科、胸腔內科醫師協助，檢查時導入肺部X光AI智能輔助判讀系統。

童綜合醫院急診室上月中旬自行開發「篩檢防護罩」，醫護團隊試用後，提供臨床上遭遇的困境及意見，經明昌國際工業優化升級，短短一周內打造出「移動式檢查屏風」原型，並順利量產，陸續出貨到醫院，正式投入防疫戰線，成為幫醫護阻擋病毒的最有效利器。

童綜合醫院急診部主任魏智偉表示，「移動式檢查屏風」除設計壓克力板隔板阻隔醫護及患者，並在雙手進出的採檢洞加裝手套，以及採檢後直接回放採檢罐的安全措施；另在屏風上加裝照明燈具，讓整個採檢過程安全又有效率，避免醫護與病毒直接接觸的風險。

配合中央流行疫情指揮中心一級開設，光田綜合醫院成立24小時「肺炎小組」，並與長佳智能合作，導入肺部X光AI智能輔助判讀系統。該院教研副院長張家築指出，醫師每日要判讀的X光影像報告超過百筆，運用AI可在最短時間內決定輕重緩急，協助醫師快速診斷肺炎。

所有到院發燒或有呼吸道症狀患者的X光片影像都會進入AI系統，平均2分鐘人工智慧判別正常或異常。不正常的肺部X光片病患資訊，會以紅色標示突顯，提醒醫護人員注意，請醫師快速判讀確認肺炎與否，是否為必須進一步採檢的高風險病人，加快醫療處理速度。

張家築表示，這套AI不僅協助急診，包含門診、住院及放射科醫師等單位都能獲得AI小助手的提醒；當院內遇疑慮個案立即啟動「肺炎小組」，由感染科、胸腔內科醫師，透過手機院內APP系統推播通知，立即檢視患者胸部X光片，確認進一步投藥治療或收治隔離病房。

(中時 )