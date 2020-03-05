JKF今(5)日舉辦百大女郎頒獎典禮，透過網路票選從五百多位女郎中嚴選JKF百大女郎，並公布前十名人氣JKF女郎與話題女郎，現場星光熠熠出席嘉賓有莉娜、香菱、勾勾、愛佳奈、星野優、李萱、妮妮、莉娜、林妤霜、雲嫣、安希等。

人氣百萬KOL反骨男孩酷炫、孫生、培根也蒞臨現身頒發最佳風格獎給高學歷「台科大校花」愛佳奈、性感美胸獎有「暗黑版李毓芬」之稱的香菱、最佳話賞獎得由尺度無極限的勾勾獲得獎項。勾勾也即興演出鋼管熱舞秀把反骨男孩當成人形鋼管，讓這段豔舞引起大會的高潮，反骨男孩直說：「JKF真的很火辣，趕快來杯冰水消消火鎮定一下，還好今天穿的褲子比較寬鬆，看不出反應。」

甜心Q匠分享感言時開心表示能在眾多女郎中脫穎而出很榮幸，覺得「真實」很重要，被問到一直以來的選美活動每個人都長得一樣，是否自己是天然美女？「因為很愛美會很注重保養，之前不滿意眼睛之前太小，所以有去動過眼睛讓自己看起來更有自信，感謝媽媽讓我遺傳好身材，自己也算是接近天然的美女。」

(中時 )