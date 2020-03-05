韋禮安5日迎接33歲生日，領養三隻貓咪的他，選在這天首播新歌〈貓咪共和國〉，也是他合作國際音樂公司The Orchard後推出的第一個作品，別具意義！他昨在工作中度過生日，提起願望，韋禮安希望周遭所有人平安順利，新冠肺炎疫情快快過去，同時預告即將推出新專輯！

韋禮安去年捲入與前東家福茂唱片的合約糾紛，雙方走上法院打官司，雖目前仍由律師處理中，但韋禮安昨帶來好消息，宣布合作國際音樂公司The Orchard、將推出睽違4年全新專輯，韋禮安昨表示：「正朝這個方向（今年發片）努力！很快，感覺幸福來得非常突然！」感謝歌迷們不離不棄、耐心等侯。

新歌〈貓咪共和國〉創作靈感來自韋禮安收養的三隻貓咪，他常跟朋友開玩笑，自嘲住在巨大的貓砂盆裡，日常會有許多驚人的把屎把尿；前陣子，他發現愛貓改變習性、隨處尿尿，某次氣得正在訓斥貓咪們，突然發現自己臉上濕濕，抬頭一看，才發現原來是家裡天花板漏水，根本不是貓咪不乖，趕緊奉上罐頭，討好愛貓們。

還有一次，一隻蟾蜍不知好歹跳進家裡跟三隻貓咪玩，最後蟾蜍黏滿貓毛、一臉狼狽，韋禮安趕緊解救蟾蜍放生，「還好貓咪沒有咬蟾蜍來送我，聽說貓送主人東西，是覺得你沒有維生的能力，我想，我的貓應該覺得我過得還可以」。

韋禮安5日迎接33歲生日。（The Orchard提供）

韋禮安5日迎接33歲生日。（The Orchard提供）

(中時 )