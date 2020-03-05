新冠肺炎疫情延燒，中央流行疫情指揮中心今天針對公眾集會部份提出防疫指引，提醒進行節慶、祭典、運動賽事、宗教等活動時應經過風險評估，若風險高則應停辦或延期，若仍決定舉辦，也必須擬定防疫應變計畫。

指揮中心指出，所謂風險評估包含能否掌握參加者資訊、活動空間的通風狀況、參加者之間的距離、是否固定座位、活動時間長短、期間內是否可落實手部衛生及戴口罩等，若感染風險高則應延期或取消，或改以其他方式辦理。

至於防疫應變計畫中，指揮中心表示，內容必須包刮應變機制規劃、防疫宣導規劃、防疫設施及防護用品準備、參加者住宿規劃及工作人員健康管理計畫等，並落實相關防疫措施。

舉例來說，若是舉辦一日以上的活動，主辦方在住宿處必須要維持通風與良好的環境衛生，避免安排多人一室，也要設有管理人員以利掌握參加者健康狀況，住宿場所也要規劃疑似個案的暫時隔離空間。

相關防疫物資部份，指揮中心表示主辦方肥皂、洗手乳、酒精、乾洗手液與口罩一定要足夠，活動現場也必須有工作人員提供即時衛教與宣導，請參加者配合防疫措施。

若發生疑似肺炎個案，主辦單位也須與擬好與衛生單位的聯繫機制以及後送醫院及動線，並配合衛生單位進行疫情調查與相關防治措施。

(中時 )